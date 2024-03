Vriend Matthijs van Nieuwkerk: ‘Hij voelt zich ellendig’

Het is inmiddels breed uitgemeten dat de doorstart die Matthijs van Nieuwkerk bij RTL zou maken, door nieuwe feiten die in het rapport Van Rijn aan het licht kwamen keihard werd afgeblazen. Daardoor viel ook een show die Matthijs zou gaan maken met vriend en bandleider Sven Figee en zijn band Sven Hammond in het water.

Wat vindt Sven ervan dat RTL-directeur Peter van der Vorst meteen overal de stekker uittrok? “Het is niet altijd even sterk als je je laat leiden door de waan van de dag”, zegt Sven kritisch tegen Weekend. “Als je ergens voor staat, sta daar dan ook voor. Vind ik wel.”

Drama

Matthijs heeft zich sindsdien opnieuw teruggetrokken, weet Sven. “Hij voelt zich behoorlijk ellendig, dat weet ik wel. En voor ons is het ook een drama.”

