Zo rijk zijn de Toppers

Met hun concertreeksen harken de Toppers al jaren een lekkere boterham binnen. En dat zijn niet de enige verdiensten van Jan Smit, René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom. Weekend zocht uit hoe rijk de Toppers nou echt zijn.

Volgens ingewijden verdienen de Toppers een ton per persoon per avond. Dit jaar komt er voor de Toppers In Concert p.p. dus drie ton in het laatje, aangezien ze drie concerten geven. Maar uiteraard zijn dat niet hun enige inkomsten. Zo verdiende Jan Smit een lekkere duit bij The Voice Of Holland en heeft hij een lucratief contact bij AVROTROS. Wil je de Volendammer een half uurtje op je feestje? Dan mag je een slordige 17.950 euro neerleggen.

Lees ook: Dries Roelvink in gele zwembroek op podium bij de Toppers

Goedlopende BV’s

Ook Jeroen van der Boom zit er warmpjes bij. Zijn nieuwe huis in Amsterdam-Zuid kostte hem 3,3 miljoen en liet hij vervolgens verbouwen door een van de duurste woondesigners van Nederland. Aangezien zijn twee BV’s volgens de KvK een eigen vermogen hebben van 2,9 miljoen en 770.000 euro kan hij zich dat best veroorloven.

Wil je weten hoeveel er op de bankrekeningen van Gerard Joling en René Froger staat? Lees het hele artikel in Weekend nummer 22, deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.