Dries Roelvink in gele zwembroek op podium bij de Toppers

Dries Roelvink is vrijdagavond gekleed in een gele zwembroek op het podium van de Toppers in Concert verschenen. Op beelden van de show in de Johan Cruijff Arena, is te zien dat de 65-jarige zanger gekleed in enkel de slip zijn hit Ik Kom Eraan staat te zingen.

“Ik dacht de Toppers is toch ook een grote verkleedpartij, dus ik trek hem nog eens aan”, schrijft Roelvink op Instagram bij een video van zijn optreden. Vooraf was het nog maar de vraag of Roelvink inderdaad in zijn inmiddels beroemde gele slip zou optreden. Zowel de zanger als de Toppers zelf hielden het antwoord in de aanloop naar de concertreeks een beetje in het midden.

De gele zwembroek van Roelvink werd bekend toen de zongebruinde zanger er in 2007 mee in een reclamespot van de ANWB Wegenwacht te zien was. In 2013 was de zwembroek te zien in de tentoonstelling 100 Jaar BN’ers in de reclame, die Roelvink destijds mocht openen in de Beurs van Berlage in Amsterdam.