Youp van ’t Hek ‘zeer verdrietig’ over afbreken show ‘maar is sneller hersteld dan Ajax’

Youp van ’t Hek was “in eerste instantie zeer verdrietig” toen hij dinsdag zijn voorstelling in Koninklijk Theater Carré voortijdig moest afbreken, omdat hij last had van black-outs. Dat zegt de 70-jarige cabaretier vrijdag in zijn column in NRC.

“Maar gelukkig lieten de wappies me weer snel lachen door op het internet te suggereren dat de uitval van mijn geheugen veroorzaakt zou zijn door mijn fascistische coronavaccinaties”, aldus Van ’t Hek. “Ze wezen mij op de door Pfizer aangebrachte klontjes in mijn hersenen.”

Van ’t Hek vertelt dat normaal gesproken de cabaretier de mensen vermaakt. “Maar het is ook wel weer eens gezellig als het andersom gebeurt.” Inmiddels is Van ’t Hek “sneller hersteld dan Ajax” en gaat hij zijn laatste twintig voorstellingen “vrolijker dan vrolijk tegemoet”.

Lees ook: Youp van ’t Hek stopt onverwachts voorstelling door black-outs

Naamloos sterven

En wat hij daarna gaat doen? “Genoeg te doen. Lezen, schrijven, reizen, lachen, huilen, eten, drinken en op een hopelijk onverwacht moment een beetje naamloos sterven. Misschien dan wel totaal zonder geheugen. Dat zou jammer zijn, want ik heb een hoop vrolijke herinneringen waar ik lang op hoop te kunnen teren.”

Van ’t Hek is bezig met zijn afscheidstournee. De komende weken staat hij nog in Carré, waar hij op 25 mei zijn laatste show speelt. De afgebroken show van dinsdag wordt voor die tijd ingehaald.