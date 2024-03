Wendy van Dijk in tranen om steun na ziekenhuisopname dochter

Wendy van Dijk is enorm dankbaar voor de steun die zij en haar dochter Lizzy hebben ontvangen. Op Instagram deelt de presentatrice dat ze “tranen” in haar ogen had na een gebaar van een winkelmedewerkster.

“Laatst stond ik in een cosmeticawinkel een klein cadeautje voor Lizzy uit te zoeken en kreeg van het personeel een tasje aangereikt”, schrijft Van Dijk in haar Story. “‘Hier voor Lizzy om haar beterschap te wensen.’ De tranen sprongen in mijn ogen. Hoe ongelooflijk lief!”

Lees ook: Wendy van Dijk legt tijdelijk werk neer om gezondheid dochter

Harde wereld

Van Dijk is dankbaar, ook voor alle andere berichten die ze heeft ontvangen. “We leven in een harde wereld, maar kunnen elkaar met kleine gebaren een zacht en fijn gevoel geven.”

Lees ook: Dochter Wendy van Dijk weer thuis na ziekenhuisopname

Screenshot 2024 03 16 12.56.09

Zeldzame ziekte

De 13-jarige Lizzy werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen met een zeldzame ziekte, waardoor zij zelf geen nieuwe bloedcellen kan aanmaken. Inmiddels is ze weer thuis. Van Dijk legde haar werk even neer, maar praat nu weer met Talpa over het hervatten ervan.

Beeld: Instagram@wendyvandijk3