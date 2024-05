Victor Abeln geeft nieuwe ‘barmens’ alvast gouden tips

Toen Victor Abeln in 2017 aan de slag ging in het First Dates-restaurant kon hij nog geen cocktail mixen. Bijna acht jaar, vijftien seizoenen en 800 afleveringen later is de 40-jarige barman het boegbeeld van het populaire datingprogramma geworden. Toch neemt Abeln begin 2025 afscheid van het programma. Hij gaat samen met zijn vriendin op wereldreis.

Abeln belandde in 2017 via via op de set van het programma. Een vriendin suggereerde dat het een goed idee zou zijn als hij auditie deed. “Het was geen bewuste carrièrekeuze”, bekent Abeln. “Ik heb de vraag ‘kan je cocktails mixen’ maar met ja beantwoord. Ik dacht: hier gaan ze mij niet op afwijzen.” De kunst van het vragen stellen is ook veel belangrijker voor een ‘barmens’, stelt hij na achthonderd afleveringen. “Je moet in twee seconden kunnen inschatten wat voor gesprek je gaat voeren. Is het een broekie van 20 of een man van eind 70 die zijn levensverhaal kwijt moet? Wordt het een grappig gesprek of gaan mensen iets ontroerends vertellen?”

Ongemakkelijk

De belangrijkste stelregel is volgens Abeln dat het “nooit om jou moet gaan, maar altijd om de gasten.” Heel ongemakkelijk waren de paar keer dat een kandidaat bij het eerste gesprek probeerde Victor zelf te versieren. “Dan dacht ik altijd: focus je lekker op die man of vrouw die nu achter die deur op je staat te wachten. Het is toch niet leuk voor diegene als jouw date met de barman zit te flirten.”

Simpel idee

Eigenlijk verbaast Abeln zich nog steeds over het enorme succes van het programma, dat inmiddels in twintig landen wordt uitgezonden. “Als ik een producent was en deze pitch hoorde, had ik de makers vermoedelijk naar huis gestuurd”, lacht hij. “Twee mensen die elkaar niet kennen gaan uit eten. En dan zeggen ze of ze dat nog een keer willen doen – dat is het. Het is heel bijzonder dat dit simpele idee zulke mooie televisie blijft opleveren.”

Lieve reacties

Het blijft vreemd dat mensen hem dagelijks herkennen en aanspreken. “Het zijn altijd leuke en lieve reacties”, stelt de barman. “Maar je staat wel doorlopend aan. Je bent je er continu bewust van dat mensen naar je zitten te kijken en vraagt je af: herkennen ze me nu of willen ze me aanspreken?” En dit gebeurt overal waar hij komt: van Lowlands tot de daklozenopvang waar Abeln vrijwilligerswerk doet. “Het voelt heel gek dat zelfs mensen zonder huis dus weten wie er in First Dates achter de bar staat.”

Uitvaartbranche

Wat Abeln na zijn wereldreis gaat doen, weet hij nog niet. “Ik kan mij ook voorstellen dat ik echt iets heel anders ga doen, bijvoorbeeld achter de schermen bij een televisieprogramma”, stelt hij. “Ik heb ook de uitvaartbranche altijd al interessant gevonden. In principe doe je daar deels hetzelfde als achter een bar. Je luistert naar mensen, stelt ze op hun gemak in een ongemakkelijke situatie en biedt ze een oor of een schouder als ze daar behoefte aan hebben.”

Beeld: Reni van Maren