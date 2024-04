BNNVARA: enorm veel animo voor vacature van First Dates-‘barmens’

BNNVARA heeft binnen een halve dag al 805 aanmeldingen binnen van mensen die de barman willen opvolgen in het populaire datingprogramma First Dates. Dat heeft een woordvoerder van de omroep laten weten. “En elke minuut komen er nieuwe bij”, voegt ze er aan toe.

Het aantal aanmeldingen lijkt dezelfde trend te volgen als toen de NOS eerder dit jaar meldde dat ‘de stem’ van het radioprogramma Met het oog op morgen stopte. Toen stond de teller na vier dagen op vierduizend kandidaten. Uiteindelijk meldden zich meer dan zevenduizend gegadigden.

Wereldreis

First Dates zoekt een nieuw ‘barmens’ omdat de vaste barman van het eerste uur, Victor Abeln, er na acht jaar mee stopt. De 40-jarige First Dates-veteraan gaat in 2025 met zijn vriendin een wereldreis maken. Hij zal in het seizoen 2024-2025 nog één reeks achter de bar van het First Dates-restaurant staan.

Aanmelden via website

Kandidaten kunnen zich aanmelden via de website van het programma. BNNVARA stelt met klem op zoek te zijn naar een ‘barmens’ en niet specifiek naar een barman. Hoe de selectieprocedure verder in zijn werk gaat, kan BNNVARA nog niet zeggen.