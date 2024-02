Songfestivalzangeres Mia Nicolai wordt zangcoach

Mia Nicolai heeft besloten zelf zangcoach te worden. De zangeres heeft naar eigen zeggen een gebrek aan goede begeleiding gehad en het zingen zichzelf moeten leren. Ze zegt dat ze er daardoor nu “klaar” voor is om anderen te helpen.

Nicolai deed vorig jaar samen met Dion Cooper namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Bij de eerste twee liveoptredens zongen ze vals en kregen ze veel kritiek te verduren. Hun coach Duncan Laurence werd verweten dat hij het duo te weinig had begeleid.

“Terugkijkend op mijn eigen reis met zingen, is het enige wat ik heb gemist een coach die me kon helpen mijn eigen stem, verhaal en toon te ontdekken”, schrijft Nicolai in een Instagram Story. “Omdat ik dat niet had, heb ik het mezelf moeten leren, vandaar dat ik er klaar voor ben om het jullie nu te leren. Ik haal er zoveel plezier uit om anderen te zien groeien en hun eigen unieke stem te vinden.”

Mensen die begeleiding van de zangeres willen, kunnen via Instagram contact met haar opnemen.