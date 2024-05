Songfestivalbestuurder steunt diskwalificatie Joost Klein

Het internationale bestuur van het Eurovisie Songfestival steunt de beslissing om Joost Klein te diskwalificeren. Dat zegt Bakel Walden, voorzitter van de zogenoemde Reference Group, tegen songfestivalwebsite Eurovoix. De referentiegroep bestaat uit enkele delegatiehoofden, uitvoerend producenten van eerdere edities en songfestivalbaas Martin Österdahl. Het is hun taak om het evenement zonder problemen over te dragen aan de volgende organisator.

“De beslissing was de juiste: er was onacceptabel gedrag tegenover iemand van de productie. Als er meer dan duizend mensen veilig samen willen werken, dan moeten er niet alleen duidelijke gedragsregels zijn, maar moeten die ook vooral consequent worden toegepast”, zegt Walden. “En dat is wat de verantwoordelijke leden van de EBU hebben gedaan.”

De Eurovision Broadcasting Union (EBU) diskwalificeerde de Nederlandse zanger na een incident achter de schermen. Klein zou een cameravrouw hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat heeft hij de camera weggeduwd, maar zich niet schuldig gemaakt aan bedreiging.

Huiswerk

De afgelopen editie van het songfestival in het Zweedse Malmö werd ook geplaagd door kritiek op de deelname van Israël. Ook zei winnaar Nemo dat hen de non-binaire vlag naar binnen moest smokkelen omdat die werd geweigerd. De non-binaire artiest zei dat de EBU wel een “opknapbeurt” kan gebruiken.

Daar is Walden het mee eens. “We gaan een constructief gesprek aan met de deelnemende landen, maar ook met de artiesten. Daarom hebben we wat huiswerk meegenomen uit Malmö.”