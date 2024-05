Schagen krijgt Tanja Groenplein met monument Peter R. de Vries

In het Noord-Hollandse Schagen wordt een plein vernoemd naar Tanja Groen, die al sinds 1993 vermist is. Op het Tanja Groenplein komt ook een gedenkteken voor haar en voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die veel aandacht heeft besteed aan haar verdwijning. Dat meldt de gemeente maandag.

Tanja Groen werd in juni 1975 geboren in Schagen, waar ze ook opgroeide. Na haar 18e verjaardag verhuisde ze naar Maastricht, om daar te studeren. Tijdens de introductieweek in 1993 verdween ze, toen ze na een feestje bij studentenvereniging Circumflex naar haar kamer in het dorp Gronsveld fietste. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Crowfunding

Peter R. de Vries startte in juni 2021 een crowdfunding om minstens 1 miljoen euro te verzamelen. Dat geld zou één jaar lang beschikbaar zijn voor degene die de gouden tip leverde. De Vries begon de inzameling op wat haar 46e verjaardag zou zijn geweest. Begin juli 2021 was hij in Schagen om plaatselijke ondernemers om hulp te vragen. Een dag later werd hij neergeschoten, en een ruim een week later overleed hij.

Nog altijd geen gouden tip

De stichting van Peter R. de Vries heeft in de afgelopen jaren honderden tips over Tanja Groen gekregen, maar de gouden tip zat er nog niet bij.

