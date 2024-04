Sam Hagens is niet gecanceld door Vandaag Inside

Sam Hagens is gewoon nog welkom in de SBS6-talkshow Vandaag Inside van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Dat hij afgelopen week niet te gast was, heeft niets te maken met de rel rondom Kamerlid Habtamu de Hoop.

“Ik ben niet gecanceld”, verklaarde Hagens zondag in het SBS6-programma De Oranjezondag. Ik ben volgende week gewoon weer bij VI. Het was een beetje een samenloop van omstandigheden. Niet zo veel aan de hand.”

Kritiek

Verschillende media vroegen zich de afgelopen dagen af of Hagens en zijn collega Merel Ek niet meer welkom waren in Vandaag Inside nadat ze kritiek hadden geleverd op een uitspraak van Derksen over De Hoop. De analist vond dat het GroenLinks-PvdA-Kamerlid geen pleidooi voor de Friese taal mocht houden, omdat hij niet in Friesland is geboren.

De Friese tak van discriminatie.nl heeft aangekondigd aangifte tegen Derksen te willen doen.