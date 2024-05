Rick Engelkes maakt na 7 jaar comeback in het theater

Rick Engelkes keert in oktober na zeven jaar afwezigheid terug in het theater. De acteur produceert de voorstelling Murder on the Nile en speelt een van de rollen, maakt zijn bedrijf REP Entertainment dinsdag bekend.

Murder on the Nile is het derde moordmysterie van Agatha Christie dat Engelkes naar het theater brengt. Andere rollen worden gespeeld door onder anderen Stanley Burleson, Wilbert Gieske en Doris Baaten.

De voorstelling is vanaf oktober te zien in meer dan 55 theaters. De première is op 10 november in Zaandam.

Willem van Oranje

Engelkes heeft er zin in. “Na zeven jaar afwezigheid, begon ik het spelen enorm te missen en na een intensieve en drukke tijd kijk ik er enorm naar uit om weer op de planken te staan en samen met een geweldige cast het publiek mee te nemen op een onvergetelijke reis langs de Nijl.”

Te veel ontvangen coronasteun

De acteur was de afgelopen jaren onder meer druk met de musical Willem van Oranje. Door de coronapandemie werd de musical echter meermaals uitgesteld. Ook was er een geschil over te veel ontvangen coronasteun, waarvoor een betalingsregeling werd getroffen. Engelkes trok zich terug bij de musical.