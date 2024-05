Reallifesoap Gerard Joling krijgt groen licht

De realityserie van Gerard Joling komt er definitief. Dat vertelde de zanger donderdag in het programma van Frank Dane op Radio 538.

“Het gaat wel door maar ik weet nog niet het tijdstip of het tijdslot. Maar het gaat wel door in ieder geval”, onthult Joling. Het is nog niet bekend wanneer de RTL-serie er komt. “Het kan in de nazomer worden, maar misschien wordt het wel januari of februari.”

In de serie komen onder meer “festivals, optredens, De Toppers” voorbij. “Het wordt lachen, maar het wordt ook mooi, denk ik.”

Goor gaat ook door

Woensdag werd bekend dat Jolings voormalige tv-partner Gordon een serie krijgt bij SBS6. Die is dit najaar te zien.