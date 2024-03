Realityserie De Roelvinkjes keert terug voor nieuw seizoen

De familie Roelvink maakt een nieuw seizoen van de realityserie De Roelvinkjes. Dat kondigen Dries, Dave en Donny woensdag aan in een video op Instagram.

“Ja, jongens! De Roelvinkjes komen ijzersterk terug. En met deze twee jongens nooit een saai tv-moment”, zegt Dries. De opnames van het seizoen zijn al begonnen. “We gaan weer een paar gezellige en leuke afleveringen voor jullie maken”, belooft Dave.

Binnenkort

Wanneer de nieuwe reeks te streamen is, is nog niet bekend. “Hou onze socials in de gaten en binnenkort te zien bij Videoland”, zegt Donny.

Het vorige seizoen van De Roelvinkjes kwam vorig jaar online.