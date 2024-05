Rachel Hazes heeft spannende dag in de rechtbank voor de boeg

Rachel Hazes wordt dinsdag in de rechtbank van Amsterdam als getuige verhoord in de zaak over de volmachten die zij aan haar voormalige zakenpartners had gegeven. De zaak dient om 09.30 uur.

Het is voor het eerst dat Rachel zelf in de zaak wordt verhoord. Tijdens de eerdere zitting op 1 februari werden wel, zoals gepland, Rachels dochter Roxeanne Hazes en oud-zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël gehoord. Zij waren jaren geleden gevolmachtigden van Rachel nadat zij in 2016 een inzinking had gekregen. Volgens de weduwe van André Hazes zouden haar belangen destijds niet goed zijn behartigd.

Lees ook: Roxeanne Hazes vindt het grievend dat ze moet getuigen: we hebben het over een moeder die zelfmoordpoging deed

Zaak al jaren aan de gang

In februari werd bekend dat op een later tijdstip nog meer mensen in de zaak zouden worden gehoord. Door tijdgebrek werd toen besloten deze verhoren te verplaatsen. De zaak tussen Rachel en de gevolmachtigden loopt al jaren.