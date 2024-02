Rachel Hazes gevolgd door cameraploeg tijdens getuigenverhoren

Rachel Hazes wordt donderdag gevolgd door een cameraploeg van Vincent TV Producties tijdens de getuigenverhoren die plaatsvinden in de rechtbank in Amsterdam. Bij aankomst bij de rechtbank liep Rachel naar de ingang van het gebouw, waarbij een cameraman haar volgde.

Ook in de rechtszaal is de camera gericht op de weduwe van André Hazes sr. Een woordvoerder van Vincent TV Producties kon niet vertellen waarom Hazes donderdag wordt gevolgd door camera’s.

Brasserie Casa Hazes

Eerder werd bekend dat Talpa Network de mogelijkheden bekijkt voor een realityserie over Rachel Hazes in het Spaanse Torremolinos. De 53-jarige Hazes maakte eind vorig jaar bekend een brasserie te willen openen in de Spaanse badplaats, omdat een “eigen Hazes Café” een wens zou zijn geweest van haar overleden partner. In februari van dit jaar moet Brasserie Casa Hazes de deuren openen.