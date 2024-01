Komt er een realityserie over Rachel Hazes in Spanje?

Talpa Network bekijkt de mogelijkheden voor een realityserie over Rachel Hazes in het Spaanse Torremolinos. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van Shownieuws. Op TikTok gaan beelden rond waarop Hazes te zien is met een cameraploeg.

Hazes maakte begin december bekend een brasserie te openen in de gemeente. Een van de wensen van haar overleden man André Hazes was “om nog een eigen Hazes Café te hebben”, schreef Rachel Hazes eind vorig jaar op Instagram. “Zoals velen van jullie weten liep ik al sinds het overlijden van André met zijn plan in mijn hoofd. Daarom ben ik zo ontzettend trots om dit nu eindelijk voor hem in vervulling te kunnen laten gaan. En dan ook nog in zijn geliefde Spanje. Per 10 februari 2024 opent namelijk Brasserie Casa Hazes de deuren.”