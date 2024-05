Politie Zweden verwacht dat Joost Klein vervolgd wordt

De Zweedse politie verwacht dat het Openbaar Ministerie van Zweden overgaat tot vervolging van Joost Klein. Dat zegt het hoofd van de onderzoeksafdeling van de politie in Malmö tegen de Zweedse omroep SVT. De Zweedse politie deed afgelopen dagen onderzoek naar een incident achter de schermen van het Eurovisie Songfestival, waarbij Klein een cameravrouw zou hebben bedreigd.

“De prognose is goed en we verwachten dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van een vervolging”, zei Emil Andersson, hoofd van het onderzoeksteam van de politie in Malmö tegen de omroep. Tegenover het ANP kon een woordvoerder van de Zweedse politie dat niet bevestigen.

Bewijsmateriaal ‘goed’

Het dossier van Klein is nog niet overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Zweden, aldus de politie. Zij verwachten dat begin juni te doen. Volgens onderzoeksleider Andersson hebben zaken als die van Klein normaal gesproken een verwerkingstijd van zes tot acht weken, maar in dit geval is gebruikgemaakt van een juridische procedure die versnelde vervolging wordt genoemd. Dit was mogelijk omdat het bewijsmateriaal “goed” is in combinatie met het feit dat het “geen ernstig” misdrijf is. Door deze procedure zou Klein ook al een voorlopige datum hebben gekregen waarop zijn zaak wordt behandeld.

Het management van Klein was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

Dreigende beweging

Een medewerkster van het Eurovisie Songfestival diende vorige week naar aanleiding van een incident achter de schermen een klacht in tegen Klein. Volgens omroep AVROTROS zou de artiest “een dreigende beweging” hebben gemaakt naar de vrouw, omdat zij hem tegen gemaakte afspraken in zou hebben gefilmd. De Zweedse politie onderzocht het voorval, waarna songfestivalorganisator EBU Klein diskwalificeerde voor de finale van zaterdagavond. Klein heeft vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd op de gebeurtenissen.