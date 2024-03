Patty Brard hoopt op Luv’-reünie tijdens groot verjaardagsfeest

Patty Brard heeft grootse plannen voor haar verjaardagsfeest in de Ziggo Dome volgend jaar. De Amsterdamse concerthal kleurt op 14 maart in panterprint, haar favoriet, en op het podium zingen artiesten de “soundtrack van haar leven”. De oud-zangeres sluit zelfs een reünie met haar collega’s van Luv’ niet uit. “Er wordt overal aan gewerkt en een reünie zou natuurlijk fantastisch zijn”, vertelt Brard aan het ANP.

De eerste drie namen op het affiche van de vrijdag aangekondigde Patty’s Panter Party zijn ook favorieten van Brard. “Roxeanne Hazes ken ik al sinds ze heel klein was, ze heeft ook op mijn huwelijk gezongen. Het is iemand met wie ik veel heb en het is ook een vriendin van mijn dochter, dus ik ben heel blij dat ze komt”, zegt ze. Robin S. komt Show Me Love, Brards lievelingsdansnummer uit de jaren negentig, zingen. “Dat is voor mij hét nummer uit mijn uitgaansperiode en de wilde tijden.”

Ook met de laatste naam Anita Meyer heeft Brard een lange geschiedenis. “Toen Why Tell Me Why op nummer 1 stond, zaten wij net in Luv’. Ik heb haar toen een ansichtkaart gestuurd met: eindelijk gerechtigheid. Ik vond haar de beste zangeres van Nederland. Dus dat zij komt, vind ik ook een feest.”

Geen Whitney Houston

De rest van het programma wordt later bekendgemaakt. Het worden stuk voor stuk artiesten die belangrijk zijn voor Brard. “Muziek die mij gebracht heeft waar ik ben”, legt ze uit. Brard zal de show aan elkaar praten, maar is ook van plan te zingen. “Maar geen Whitney Houston hoor”, zegt ze lachend. “Ik zorg voor de polonaises.”

Hoewel Brard nog een jaar moet wachten voor het zover is, is de voorpret voor het feest al begonnen. “Het ene idee is nog leuker dan het andere.”

Plannen om het na haar 70e verjaardag wat rustiger aan te doen, heeft ze niet. “Ik hoop dat ik nog lang net zoveel plezier mag hebben en zo vol in het leven mag blijven staan. Je weet nooit wanneer het voorbij is, je moet van elke dag een feestje maken. Een panterfeestje.”

