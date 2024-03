Patty Brard viert 70e verjaardag met groot feest in de Ziggo Dome

Patty Brard viert haar 70e verjaardag volgend jaar met een groot feest in de Amsterdamse Ziggo Dome. Op 14 maart vindt Patty’s Panter Party plaats, maakt de tv-persoonlijkheid en zangeres vrijdag bekend.

Tijdens de show treden diverse artiesten op. Roxeanne Hazes, Anita Meyer en Robin S. zijn als eerste namen aangekondigd. De rest van de line-up wordt later bekendgemaakt.

“Ik heb de soundtrack van mijn leven samengesteld en ik weet zeker dat zowel oudere als jonge panters daarop uit hun dak gaan. Verschillende artiesten die de afgelopen vijftig jaar mijn leven hebben gepasseerd, komen voorbij”, zegt Brard in een persbericht.

Panter Feest

Brard, die groot fan is van panterprint, heeft ter gelegenheid van het evenement ook het themanummer Panter Feest uitgebracht. De kaartverkoop voor Patty’s Panter Party is vrijdagochtend gelijk begonnen.

Tip van de redactie

In Patty – de negen levens van Patty Brard duiken Van Egmond en Scheulderman in het bewogen leven van Brard. Openhartig deelt ze over hoogtes en laagtes, familiebreuken, Freddy Heineken en haar veerkracht na tegenslagen. Onthullend en meeslepend. Voor meer informatie klik op onderstaande button.