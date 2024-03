Ook Hélène Hendriks en Caroline van der Plas zijn bezig met aangifte om nepporno

Ook presentatrice en oud-hockeyster Hélène Hendriks en BBB-leider Caroline van der Plas zijn bezig met het doen van aangifte vanwege de neppornofilmpjes die van hen online te vinden zijn. Eerder zei ook Olcay Gulsen dat zij aangifte ging doen, vanwege het “sociale en maatschappelijke belang om het onderwerp hoger op de agenda te krijgen.” In tegenstelling tot Gulsen heeft Hendriks ‘haar’ filmpjes wel bekeken. “Ze hebben me op een heel goed lichaam gezet”, grapte ze talkshow VI.

Maar daarna werd de presentatrice serieus. “Ik maak er natuurlijk geintjes over, maar het is schandalig”, stelde ze. “Het is heel slecht. En het is ook echt fake, dat zie je als je kijkt.”

Het AD meldde dinsdag dat er van tientallen vrouwelijke BN’ers online zulke filmpjes circuleren. Zowel het maken als delen van deepfakeporno is strafbaar. “Ik was achter de schermen al bezig met aangifte”, aldus Hendriks. “Maar ik ben er wel sceptisch over. Minister Dilan Yesilgoz zegt: meld het. Maar ik denk: we hebben al zoveel strafzaken en aangiftes op de stapel. Ik heb het gevoel dat er uiteindelijk vrij weinig gebeurt.”

Digitale verkrachting

Ook BBB-leider Caroline van der Plas gaat aangifte doen, vertelde ze in talkshow Humberto. Van der Plas noemt het “verschrikkelijk, het voelt als een digitale verkrachting. Ik snap niet waarom mensen dit doen.” De politica vindt het vooral heel vervelend voor haar familie dat er dit soort filmpjes van haar rondzwerven op het internet: “Ik heb twee zoons en een moeder, die worden er ook op aangesproken. Die schrikken zich kapot. Mijn moeder is 85, die schrikt zich te pletter.”