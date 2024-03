Olcay Gulsen gaat aangifte doen van neppornofilmpje

Designer en presentator Olcay Gulsen gaat aangifte doen van het neppornofilmpje van haar dat online te vinden is. Dat zei zij dinsdagavond in de talkshow Sophie & Jeroen. Het AD meldde dat dit soort deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders online te vinden is.

“Ja, dat ga ik doen”, antwoordde Gulsen op de vraag of zij aangifte gaat doen. Het is niet duidelijk wanneer de designer de aangifte doet. “Niet voor mezelf, maar omdat ik een sociale en maatschappelijke verantwoordelijk heb om dit veel hoger op de agenda te krijgen. Nu zijn het tien of twintig BN’ers, maar het gebeurt op veel grotere schaal met normale burgers. Daar moeten we voor waken, dat mensen op hele jonge leeftijd op deze manier misbruikt worden en op lange termijn schade daarvan ondervinden.”

Zij was tot zaterdag, toen het AD haar benaderde, niet op de hoogte van het bestaan van de deepfake video’s.

Zelf heeft Gulsen de video’s niet gezien, maar haar manager bevestigde dat er meerdere filmpjes zijn waarin Gulsen “heel druk is met allemaal smerigheden”. De BN’er is “erg geschrokken dat het zo gemakkelijk lijkt te kunnen”.

Gulsen roept iedereen op niet meer naar de nepporno te kijken. “Als je dat wel doet, dan doe je wat die lui willen”, zegt ze. “Het is een verdienmodel waarmee je iedereen naar de donkere krochten van het internet jaagt om naar die zooi te kijken.”