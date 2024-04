Nikkie de Jager geeft Nederlandse ESF-punten vanuit Leeuwarden

Nederland geeft op 11 mei vanuit Leeuwarden de punten tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Nikkie de Jager deelt in de finale de Nederlandse juryscores tijdens een groot evenement in de Friese hoofdstad, maakte AVROTROS dinsdag bekend.

Voor deze opzet is gekozen omdat Leeuwarden de geboorteplaats is van Joost Klein, die Nederland dit jaar vertegenwoordigt. Op het plein Oldehoofsterkerkhof wordt de uitzending live uitgezonden en zijn er verschillende optredens. Onder anderen rappers Brunzyn en Bokoedro, goede vrienden van Klein, zijn van de partij. Het feest is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland, poppodium Neushoorn, Omrop Fryslân en presentator Sipke Jan Bousema.

Het is de eerste keer dat Nikkie de Jager de punten geeft namens Nederland. In 2021 presenteerde zij wel mede het liedjesfestijn toen het in Rotterdam plaatsvond.

Favoriet bij bookmakers

Joost Klein moet op 9 mei nog wel een finaleplek weten te bemachtigen met zijn lied Europapa. De kans dat dit niet lukt, lijkt klein. De zanger is volgens de bookmakers een van de favorieten voor de overwinning van het songfestival in het Zweedse Malmö.