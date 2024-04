Joost Klein vertrekt naar Zweden voor Eurovisie Songfestival

Het songfestivalavontuur van Joost Klein gaat officieel beginnen. De Nederlandse deelnemer stapt maandagochtend op het vliegtuig richting het Zweedse Malmö. Daar repeteert hij dinsdag voor het eerst in de Malmö Arena, waar dit jaar het Eurovisie Songfestival plaatsvindt.

Net als vorig jaar zijn alle repetities achter gesloten deuren. Wat Klein precies op het podium zal laten zien, blijft daardoor nog tot de generale repetitie op 8 mei onbekend. Wel zal songfestivalorganisatie European Broadcasting Union (EBU) voor die tijd al enkele repetitiebeelden vrijgeven via sociale media.

Klein zei eerder deze maand voorafgaand aan Eurovision in Concert in Amsterdam dat hij grootse plannen heeft voor zijn act. “Ik ga het vetste doen dat ik tot nu toe heb gedaan. En daar ben ik wel heel blij mee. Daarvan kan ik echt met trots zeggen: wauw”, zei de zanger.

De geboren Fries komt op 9 mei uit in de tweede halve finale. Daarin strijdt hij met vijftien andere landen om in totaal tien finaletickets. Volgens de wedkantoren is de halve finale een formaliteit voor Nederland. Zij zien Klein als de favoriet in deze tweede voorronde.