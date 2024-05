Moeder Sonja Bakker verstoten door dochter: ‘Ik voelde me zo alleen’

Abeltje Boerstra, de moeder van Sonja Bakker, is in haar nieuwe boek openhartig over de verscheurde relatie tussen haar en haar dochter. “Ik heb nooit mogen delen in haar rijkdom”, vertelt ze aan Weekend.

Vanaf het moment dat haar dochter bekend werd begon de relatie van Abeltje en Sonja scheuren te vertonen. “Ik denk dat bekendheid altijd iets met je doet. Vooral als je een jonge vrouw bent, die zoveel geld verdient.” Geld dat Sonja liever voor zichzelf hield dan het te delen met haar familie. “Eén keer mocht ik mee naar Ibiza, maar verder heb ik nooit mogen delen in haar rijkdom.”

Verstoten en alleen

Groot verdriet was er toen Abeltje niet door Sonja werd uitgenodigd tijdens belangrijke momenten, zoals haar trouwdag en de geboorte van haar eerste kind. “Toen ik hoorde dat Brammetje was geboren heb ik drie dagen niet kunnen lopen. Ik voelde me zo verstoten, zo alleen.”

