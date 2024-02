Maxime Meiland heeft ‘goed gevoel’ over verloop zitting: uitspraak smaadzaak in maart

De rechtbank in Den Haag doet op 1 maart uitspraak in het kort geding tussen Maxime Meiland en de man die door haar beschuldigd wordt van verkrachting. Dat meldde haar advocaat Sébas Diekstra vrijdag na de behandeling van de zaak.

Diekstra wilde niet ingaan op de inhoud van de zitting omdat deze achter gesloten deuren was, maar zei wel dat zijn cliënte “een goed gevoel heeft over het verloop van de zitting vandaag”.

Lees ook: Officieel aangifte gedaan tegen Maxime Meiland

De 28-jarige Meiland werd in de rechtbank ondersteund door haar man Leroy. Ook haar ouders Martien Meiland en Erica Renkema waren aanwezig.

Lees ook: Maxime Meiland doet aangifte van verkrachting

Beschuldiging ‘herleidbaar’

Meiland is aangeklaagd voor smaad omdat ze in haar biografie heeft geschreven dat ze door de man in kwestie verkracht is. De vermeende dader, die in het boek niet bij naam wordt genoemd, spreekt dat echter tegen. Hij wil dat het boek uit de handel wordt genomen omdat hij last zou ondervinden van de beschuldiging, die volgens de man herleidbaar is naar hem.

Beeld: Reni van Maren