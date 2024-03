Marco Schuitmaker kondigt eigen stadionconcert in Gelredome aan

Marco Schuitmaker geeft in november een stadionconcert in de Gelredome. De zanger die vorig jaar een enorme hit scoorde met Engelbewaarder staat op 9 november op het podium in Arnhem.

De 25-jarige Schuitmaker laat in een verklaring weten “enorm dankbaar en trots” te zijn. “Dat ik nu mijn eigen concert in de Gelredome mag aankondigen, overtreft echt al mijn verwachtingen”, zegt de zanger. Tijdens de show zullen ook diverse gastartiesten hun opwachting maken, onder wie Jan Smit, Donnie en Outsiders.

Nieuwe single

De kaartverkoop voor het concert gaat donderdag van start. Tegelijkertijd brengt Schuitmaker ook zijn nieuwste single uit, Schaam Je Voor Je Tranen Niet. Het gaat om een opgewekte versie van het bestaande nummer van Arne Jansen.