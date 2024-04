Marco Borsato steunt dochter

Marco Borsato is trots op zijn dochter Jada, die vrijdag haar nieuwe single Blik Op Jou heeft uitgebracht. Dat schrijft de 57-jarige zanger in een bericht op Instagram Stories.

“Wat zijn we trots op jou!”, schrijft Marco. “Je kiest mooi je eigen weg.” Daarbij plaatst de artiest nog een hartje. Het is niet voor het eerst dat Jada een nummer uitbrengt. In 2014 verscheen al het lied Als jij maar van me houdt. In november 2013 bracht ze samen met haar vader het nummer Samen voor altijd uit.

Ontucht met minderjarige

De muzikale carrière van Marco zelf ligt al een behoorlijke tijd stil nadat hij beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In september vorig jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend de zanger te vervolgen voor ontucht met een minderjarige. Een zittingsdatum is nog niet gepland, omdat aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd.

Beeld: Reni van Maren