Linda Hakeboom schrijft ode aan ‘gelukkig lang haar’

Linda Hakeboom is dankbaar dat ze haar lange haar weer terug heeft. Op Instagram deelt de presentatrice, die enige tijd borstkanker heeft gehad en door de chemotherapie haar haren verloor, een ode aan haar vertrouwde kapsel.

“Mijn haar is zó lang kort geweest en nu zijn we hier. Voor het eerst durf ik zelf weer te zien dat het gewoon écht weer lang is”, schrijft Hakeboom bij een foto van zichzelf. “Het is heel vreemd wat gedwongen kaal worden met me deed… diep van binnen voelde het alsof ik voor altijd kort haar zou hebben.” Hakeboom weet best dat het korte haar leuk stond, maar ze had er niet zelf voor gekozen. “Als ik het ooit nog afknip, dan is het (hopelijk) omdat ik het zelf wil. En dan voelt het denk ik zo anders.”

Vol bord

De televisiemaker wil mensen die ook chemotherapie krijgen graag steunen met haar bericht. “Je hebt al zoveel te verwerken en dan verlies je ook nog een stukje van je uiterlijk. Het is natuurlijk niet je grootste probleem, maar het is iets wat je er ook nog bij krijgt op je toch al volle bord. Maar als het eenmaal terugkomt, waardeer je oprecht ieder haartje dat teruggroeit.” Hakeboom noemt zichzelf “de grootste supporter” van haar eigen lichaam. “En dat heeft ook iets moois. Bedenk dat maar.”

Kankervrij

De 38-jarige Hakeboom kreeg in 2020 te horen dat ze borstkanker had. Twee jaar geleden werd ze kankervrij verklaard.