John de Bever openhartig over bordeel-avontuur: ‘Als je het goed kunt, mag je langer blijven’

In zijn jongere jaren was zanger John de Bever een begenadigd zaalvoetballer. Dat hij homo is, bleef lange tijd een goed bewaard geheim. Dus toen hij als achttienjarige door zijn vrienden werd meegesleept naar een bordeel, speelde zich achter de gordijntjes een waar toneelstuk af, onthult hij aan Weekend…

Hij zal die nacht bij de Utrechtse Rode Brug, waar raamprostituees werkten in daar gelegen woonboten, nooit vergeten. “We hadden gevoetbald en twee jongens wilden naar dat bordeel. Ik had een auto, wij erheen, die jongens stapten uit en kwamen na tien minuten alweer terug. ’Maar jij moet ook John’, zeiden ze.” Daar had John dus helemaal geen zin in, “want ik ben homo”, maar hij ging toch. Een sterk staaltje toneelspel volgde. “Ik zeg tegen dat meisje: ’We drinken een blikje cola, verder doen we niks, ik geef jou geld, maar ik blijf drie kwartier binnen zitten. Doe de gordijntjes maar dicht.’ Dat meisje vond dat prima.”

Duim omhoog

Maar op gegeven moment begonnen John’s maten zich toch af te vragen waar hij bleef, dus begonnen ze vanuit de auto te toeteren. “Na drie kwartier zeg ik tegen die meid: ’Doe het gordijn maar weer open en steek je duim omhoog.’ Dus zij doet dat, en die jongens vragen hoe het kan dat ik zolang binnen was. Ik zeg: ’Ja, als je het goed kunt, mag je langer blijven.’”

Humor

John kan er nog om gieren en die vrienden van toen hebben nooit geweten hoe die vork écht in de steel zat… “Die dachten: die kan er wat van. Dat vind ik nou humor.”

Beeld: Mischa Schoemaker

