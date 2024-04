Jochem Myjer heeft plezier in spelen hervonden: ‘Ik sta het mezelf niet meer toe om te lijden’

Jochem Myjer heeft weer plezier in optreden. De cabaretier heeft in de afgelopen jaren hard aan zichzelf gewerkt, waardoor het niet meer als een lijdensweg voelt. “Fysiek blijft optreden heel zwaar voor me. Maar ik word niet meer meegesleept in die stroom waar ik zelf geen enkele controle meer over heb. Ik sta het mezelf niet meer toe om te lijden”, zegt Myjer in gesprek met de Volkskrant.

Myjer kijkt goed naar zijn grenzen, vertelt hij. “Minder vaak spelen. Veel eerder gaan slapen. Ik kan er niet een heel groot sociaal leven naast hebben, want alles wat ik doe kost me energie. Op een dag als vandaag plan ik niks anders. Eén ding per dag. Dat zijn heel strenge regels. Best moeilijk, want ik ben een enorme pleaser. Maar anders ga ik fysiek totaal naar de kloten.”

Lees ook: Jochem Myjer maakt tournee voor langverwachte zesde show bekend: site meteen plat

“Vroeger kon ik pas tevreden zijn als ik half kotsend afliep, want dan had ik alles gegeven. Letterlijk álles. Nu geef ik fysiek niet meer alles. Maar wel alles in mijn kwetsbaarheid”, zegt Myjer. In zijn voorstelling gaat het onder meer over zijn scheiding en het auto-ongeluk van zijn ouders. “Als ik echt mijn kwetsbaarheid laat zien, raak ik iets bij iemand die dat ook heeft meegemaakt.”

Lees ook: Jochem Myjer viert ‘happy Valentine’ met nieuwe liefde

Heel grote prijs

Myjer speelde het afgelopen jaar try-outs van zijn nieuwe programma Net alsof, zijn eerste cabaretvoorstelling sinds 2019. Die voorstelling is inmiddels zo goed als af.

De cabaretier betaalt nog steeds een “heel grote prijs” om op het podium te staan. Dat is het gevolg van de kwaadaardige tumor die in 2011 in zijn ruggenmerg werd vastgesteld en de daaropvolgende operatie. Sindsdien heeft hij minder energie. “Maar ik doe het met liefde. Omdat ik nu voor het eerst ’s avonds in de coulissen sta met: ik heb er zín in.”