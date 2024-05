Gwen van Poorten is weer ‘megaverliefd’

Gwen van Poorten is weer gelukkig in de liefde. Dat laat de podcaster weten aan RTL Boulevard. Eind vorig jaar verbrak Van Poorten haar verloving met haar partner Toby, met wie ze acht jaar een relatie had.

“Ik ben superverliefd. En daar ga ik verder niks over zeggen”, verklapte de 34-jarige aan het RTL-programma. “Ik ga het even hierbij laten. Het is al heel veel nieuws. Maar ik ben echt megaverliefd.”

Mooiste vrouw van Nederland

Van Poorten werd woensdag door mannenplatform FHM uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. “Ik vind het een grote eer dat ik word verkozen tot Mooiste Vrouw van Nederland”, reageerde Van Poorten toen. “Ik vind het heel lastig om hier op een bescheiden manier over te praten, want ik zal nooit over mezelf zeggen dat ik de leukste of lekkerste ben. Het allerbelangrijkste hierin is natuurlijk dat je jezelf ook mooi vindt. Dat ik in dat rijtje van winnaressen mag komen te staan vind ik superleuk en een hele grote eer.”