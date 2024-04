Gover ‘Stefano Keizers’ Meit vergelijkt songfestivalact Joost met maanlanding

Gover Meit denkt dat de kijkers van het Eurovisie Songfestival volgende maand als Nederland aan de beurt is iets gaan zien dat nog nooit is vertoond tijdens het evenement. “Het wordt een nieuwe vorm van de maanlanding. Het is nog nooit eerder gedaan”, zei de theatermaker, die als creative director meegaat naar Malmö, zaterdag in Shownieuws.

“Mensen gaan niet geloven dat dit fysiek mogelijk is”, ging hij verder zonder in details te treden over de act van Joost Klein. Meit is een goede vriend van de Nederlandse inzending en is ook te zien in de videoclip van Europapa. Hij staat straks zelf waarschijnlijk niet op het podium. Meit is naar eigen zeggen nodig “achter de schermen”. “Het is voor de mensen ook wel eens lekker dat ze niet de hele tijd naar mij hoeven te kijken.”

Lees ook: Deze BN’er gaat met Joost Klein mee naar het Songfestival

Eerder zei Klein ook al het het songfestival iets te wachten staat dat “nog niet eerder is gebeurd”. “Het wordt gewoon één groot feest”, zei hij.