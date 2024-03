Deze BN’er gaat met Joost Klein mee naar het Songfestival

Gover Meit maakt dit jaar deel uit van het creatieve team van de Nederlandse songfestivalact. De kunstenaar en theatermaker, bij het grote publiek bekend onder de naam Stefano Keizers, vervult de rol van creative director, heeft AVROTROS bekendgemaakt.

Meit is een goede vriend van songfestivalinzending Joost Klein en de twee werken ook al jarenlang samen. Zo hielp hij bij de creatieve invulling van de shows van Klein op Lowlands en Pinkpop. Ook zat hij in de videoclip van Europapa. “Gover zorgt dat de boodschap behouden blijft”, zegt Klein in een persverklaring. “Hij kijkt heel kritisch naar elke stap in het proces en werkt elke dag aan onze act.”

“Niet alleen is het een grote eer ons land te vertegenwoordigen, maar ik ben ook heel erg blij dat ik kan helpen om heel Europa kennis te laten maken met Joost”, vult Meit aan. “Ik ben zijn grootste fan.”

Marnix Kaart doet opnieuw regie

Naast Meit bestaat het creatieve team uit Marnix Kaart (regie), Henk Jan van Beek en Joost Wijgers (licht). Kaart verzorgde de afgelopen twee jaar ook de beelden voor Kleins voorgangers S10 en Mia Nicolai & Dion Cooper. In Rotterdam was hij verantwoordelijk voor de algehele regie van het songfestival.

Ook Van Beek heeft al songfestivalervaring. Hij zat in het team van S10 (2022) en OG3NE (2017) en werkte ook in Rotterdam mee aan het lichtontwerp. Het team staat in Malmö onder leiding van Twan van de Nieuwenhuijzen, die de rol van Head of Delegation vervult. Hij is ook voorzitter van de selectiecommissie.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 11 mei. Klein is ingedeeld in de tweede halve finale op 9 mei.