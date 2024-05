Gordon schittert binnenkort op het witte doek

Gordon is te zien in de nieuwe film van Martin van Waardenberg. De 55-jarige presentator heeft een cameo in de film, deelt hij in een bericht op Instagram Stories. Een cameo is een kort optreden in een speelfilm, kleiner dan een gastrol.

“Cameo in de nieuwste film van Martin van Waardenberg”, schrijft Gordon bij een foto van zichzelf en de 68-jarige acteur. Daarop is te zien dat Van Waardenberg de snor draagt die hij op heeft wanneer hij het personage Cor speelt.

Lees ook: Groot succes voor Martin van Waardenberg, maar: ‘Vrouw was ernstig ziek’

Opa Cor

In juli vorig jaar deelde Van Waardenberg dat hij aan een vervolg op de film Ome Cor werkt. Het nieuwe deel heet Opa Cor. Het is niet bekend welke rol Gordon speelt in Opa Cor. De film moet eind dit jaar verschijnen.