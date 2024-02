Gordon: ‘Muziek heeft me weer beter gemaakt’

Het opnemen van zijn nieuwe album had “een helende werking” voor Gordon, die afgelopen jaar niet goed in zijn vel zat. “Ik heb heel veel plezier gehad in de studio en dat was ook wel even broodnodig na alle ellende”, zegt de 55-jarige zanger en presentator in gesprek met het ANP. “Dit was echt helend, het heeft me weer beter gemaakt.” Album van mijn leven, dat vrijdag verschijnt, is het eerste album van Gordon sinds hij aankondigde te stoppen met zingen in 2016.

Aanleiding was zijn optreden in Klassiekers met Kleinsma, het programma van Simone Kleinsma. “Ik had er eerst eigenlijk geen zin in om te gaan zingen. Toen zei Simone: doe het dan voor mij.” Hij besloot het te doen. “Daar kwamen zoveel reacties op.” Door het programma kwam de zanger in aanraking met pianist Bernd van den Bos. “Die zei: waarom ga je niet een album maken?”

Lees ook: Gordon: ik deed twee zelfmoordpogingen na breuk met Gavin

Supertrots

Gordon besloot daarop een album te gaan maken, samen met Van den Bos en meer muzikanten. “Uiteindelijk is het minder klein geworden dan we voor ogen hadden.” Hoewel Gordon de afgelopen jaren weinig heeft gezongen, leek het volgens hem bij het opnemen van zijn nieuwe album “haast alsof ik niets anders had gedaan”. “Ik was verrast dat ik het nog in me heb.” De zanger is “supertrots op het eindresultaat”, laat hij weten.

Lees ook: Gavin vertelt: Dit is de reden van relatiebreuk met Gordon

Laat Me

Het is een persoonlijke plaat geworden, zegt Gordon. De nummers staan voor periodes en facetten uit zijn leven. Zo bevat het album een hommage aan zijn vader en gaat een van de nummers “over waarom het maar niet wil lukken in de liefde”. De zanger zou afgelopen jaar trouwen, maar zijn relatie liep stuk. Ook het lied Laat Me van Ramses Shaffy staat op de plaat. “Dat resoneert mijn leven gewoon”, lacht Gordon.

Lees ook: Gordon vindt sepot van aangifte tegen Santegoeds ‘onbegrijpelijk’

Duet met Glennis

Ook is Gordon trots op het lied dat hij opnam met Glennis Grace, het enige duet op het album. “Dat is echt fantastisch.” De zangeres heeft net als hij “het nodige meegemaakt afgelopen jaar”. Daarmee doelt de zanger op het feit dat Grace kritiek kreeg na een incident bij een Jumbo-filiaal. “Je kunt iemand wel blijven straffen, maar het blijft een fantastische zangeres.” Het resultaat mag er zijn, denkt hij. “Dat nummer springt er echt uit.”

Gordon vindt het na al die jaren niet spannend om met nieuwe muziek te komen, laat hij weten. “Ik doe het niet meer om echt een hit te scoren. Ik wil gewoon weer muziek maken.”