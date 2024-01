Gerard Ekdom stopt ook met televisiewerk voor Talpa

Nu Gerard Ekdom de overstap maakt van Radio 10 naar Radio Veronica, stopt ook zijn televisiewerk voor Talpa. Dat laat een woordvoerster van het mediabedrijf desgevraagd weten.

De presentator maakte de afgelopen jaren voor Talpa meerdere tv-programma’s, zo ook rond de uitzending van de Top 4000 van Radio 10. Ekdom is nog wel te zien in het huidige seizoen van het SBS6-programma The Tribute – Battle of the Bands.

Dinsdagochtend werd bevestigd dat de dj verhuist naar Radio Veronica en daar een ochtendprogramma gaat maken. Ekdom zal nog tot en met 31 juli te horen zijn bij Radio 10. Wanneer hij precies aan de slag gaat bij zijn nieuwe werkgever, is nog niet bekend.

De dj neemt al bijna vijf jaar de ochtend van Radio 10 voor zijn rekening. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet duidelijk.