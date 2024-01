Gerard Ekdom verlaat Radio 10 voor Radio Veronica

Gerard Ekdom bevestigt na geruchten in De Telegraaf dat hij inderdaad overstapt naar Radio Veronica. Hij is nog tot en met 31 juli te horen bij Radio 10, heeft een woordvoerster van Talpa Radio dinsdag desgevraagd laten weten.

Ekdom werkt sinds 2018 bij Radio 10 en maakt daar de ochtendshow. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat vervangen. “Wie hem vanaf augustus gaat opvolgen maken we later bekend”, aldus de zegsvrouw.

Meer overstappen

Ook bij Radio Veronica zal Ekdom in de ochtend te horen zijn. Dinsdag werd ook bevestigd dat NPO Radio 2-dj’s Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof overstappen naar de zender.