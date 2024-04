Geen ‘Ballen van Dries’ meer voor Dries Roelvink: ‘Daar val je niet van af’

Dries Roelvink’s zoons Dave en Donny zijn tegenwoordig ware ‘fitfluencers’, dus kan Dries himself natuurlijk niet achterblijven, vertelt hij aan Weekend. Hij wil binnenkort ultrastrak op de foto, net zoals Donny eerder deed, dus dat betekent: geen Ballen van Dries meer voor Dries…

De 65-jarige zanger voelt zich kiplekker bij zijn nieuwe – tijdelijke – levensstijl, legt hij uit. “Ik word tegenwoordig fitter wakker, want ik ben op dieet en daar zit nagenoeg geen alcohol bij. Normaal gesproken dronk ik bijna elke dag wijn, maar dat heb ik nu teruggebracht naar één keer in de week, maximaal drie glazen. Dat scheelt natuurlijk in de calorieën. Ik wil zien of ik nog een leuke foto kan maken met een afgetraind lijf op mijn 65ste.”

Dik geworden

Dries weegt al dertig jaar 84 kilo -”Ik moet er niet aan denken dat mensen zeggen: ’Wat is Dries dik geworden’”- , maar zijn streefgewicht is nu 79 kilo. “Ik denk dat ik dan aardig goed zit. Ik heb een personal trainer en eet minder koolhydraten en meer eiwitten.” Dat betekent ook: geen woensdag, gehaktdag meer voor de Roelvinkjes. “Op de woensdag maak ik ook geen gehaktballen meer voor het gezin, want daar val je niet van af.” Gezellig uit eten, zoals hij en zijn liefde Honoria drie keer per week deden? Dat is teruggeschroefd naar een miezerige één keer in de veertien dagen.

Bourgondiër

Maar Dries gaat vooral níet zo door, verzekert hij. “Nee, het is een periode, tot die fotoshoot. Daarna ga ik mijn normale leventje weer oppakken, want ik ben nu eenmaal een bourgondiër. Ik hou van lekker eten en wijn.”

Beeld: Instagram@driesroelvink_official

