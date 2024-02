Dave Roelvink viert half jaar clean met foto van indrukwekkende transformatie

Dave Roelvink is na zijn terugval vorig jaar bijna een half jaar clean. De 29-jarige realityster deelt vrijdag op Instagram beelden van de transformatie die zijn lichaam sindsdien heeft ondergaan. “Bizar om te zien wat de drank en drugs fysiek, maar vooral mentaal, met mij hadden gedaan en dat ik dat op dat moment niet eens doorhad.”

De oudste zoon van zanger Dries Roelvink zegt dat hij er “nog lang” niet is. “Maar ben een dankbaar mens op het moment dat ik deze foto’s nu naast elkaar hou.”

Roelvink spoort andere mensen die worstelen met verslavingen aan om hulp te zoeken. “Ik ben niet speciaal, bijzonder of een uitzondering. Als jij er genoeg van hebt en vol voor een nieuwe kans in het leven wilt gaan, is het mogelijk”, schrijft hij. “De weg van herstel is niet simpel. Het is eigenlijk een oneindig proces waar je je aan commit. Het is soms vreselijk zwaar, pijnlijk en confronterend, maar aan het einde van de rit is het het allemaal waard.”

De realityster liet zich vorig jaar opnemen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Hij was voor zijn terugval 2,5 jaar clean.