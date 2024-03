Fred van Leer krijgt opnieuw groot verlies te verwerken

Fred van Leer verloor een maand geleden zijn zwager en moet nu opnieuw een groot verlies verwerken, meldt hij op Instagram. Zijn “lievelingstante” Tineke is overleden. “Veel te jong”, schrijft de stylist en presentator.

Vorig jaar kreeg Tineke te horen dat ze ernstig ziek was. Fred haalt in zijn post bij een mooie foto van zijn tante herinneringen aan haar op. Zo was het vroeger altijd feest als Fred bij zijn tante bleef slapen, beschrijft hij. “Als ik bleef slapen vroeg ze altijd wat ik wilde eten, dan was mijn antwoord standaard: barbecueën. ‘Maar Fred het vriest buiten’, zei ze dan. Niets was te gek en zo gebeurde het dan ook. Wij samen binnen lekker warm met de sausjes en stokbrood, terwijl mijn oom buiten met muts en sjaal de worstjes aan het draaien was. Lange wandelingen maken met de honden door de polder. Mooie herinneringen die ik altijd zal koesteren.”

Raakvlakken

Want wat hadden ze een hoop gemeen. “Ze hield van heerlijk eten, een wijntje, een taartje en kletsen. Dus jullie begrijpen dat we veel raakvlakken hadden!”, grapt Fred.

‘Voor altijd in mijn hart’

Hij is dankbaar dat hij afscheid heeft kunnen nemen van Tineke. “Gelukkig heb ik nog tegen je kunnen zeggen hoe fijn ik het altijd heb gehad met jou. En hebben we nog mooie gesprekken gevoerd. Je zit voor altijd in mijn hart.”

Beeld: Getty Images