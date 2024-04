Filemon: dagelijkse show met Paul de Leeuw kostte tien jaar van mijn leven

De talkshow MaDiWoDoVrijdagshow, die Paul de Leeuw en Filemon Wesselink in 2010 en 2011 maakten, kostte Wesselink “tien jaar van zijn leven”. Dat vertelde de 45-jarige presentator dinsdag in het radioprogramma Spraakmakers.

“Eerst stond ik náást Paul, maar Paul vond het lastig om de ander meer ruimte te geven, dat werkte niet”, aldus Wesselink. “Al geef ik mijzelf daar ook de schuld van.” Daarna werd het concept veranderd en mocht de co-host items gaan maken in het land. “Ik stond buiten de studio, in het land, op locaties waar het vaak fris was. Paul deed toen het studiogedeelte. Maar het was sowieso een heel bewerkelijke show. We begonnen elke dag met een leeg blad en moesten dat helemaal gaan invullen. Dat was geen doen.”

Aantal kijkers daalde gestaag

Uiteindelijk werden er bijna 150 afleveringen van de MaDiWoDoVrijdagshow gemaakt. Het aantal kijkers daalde gestaag na de eerste uitzending in augustus 2010. Uiteindelijk gaf De Leeuw in het voorjaar van 2011 aan dat hij zijn energie liever stopte in andere programma’s. Eind mei stopte de MaDiWoDoVrijdagshow.