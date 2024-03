Eva Jinek: terug naar NPO is als die smeltende kernreactor tóch binnengaan

Eva Jinek noemt haar terugkeer naar de NPO “alsof je een smeltende kernreactor ziet en besluit om toch naar binnen te gaan”. Dat zei de presentatrice, die begin dit jaar de overstap maakte vanaf RTL, woensdagavond in De Avondshow met Arjen Lubach.

“Mijn timing is bijzonder, dat geef ik toe”, zei Jinek. “M’n vrienden hebben er ook wel om gelachen. Maar ik houd van een uitdaging.”

Ze doelt daarmee onder meer op het plan van aanpak naar aanleiding van de Commissie-Van Rijn en de maatregel van demissionair staatssecretaris Fleur Gräper. Die deelde woensdag mede dat ze de NPO niet als gebruikelijk een nieuwe vergunning van vijf jaar geeft als de oude afloopt in 2026, maar van twee jaar.

Geen titel

Jinek maakt vanaf september een primetime-talkshow bij de AVROTROS. Veel informatie over de show heeft ze nog niet, een titel is er bijvoorbeeld nog niet. “We hebben allerlei ideeën die de revue passeren, maar het probleem is dat bij alles wat we verzinnen, weet je gewoon dat iedereen gaat zeggen: heb je dat gezien bij Jinek?”