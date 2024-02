Douwe Bob leerde veel over zichzelf sinds hij alcohol afzwoer: ‘Concept zelfliefde vind ik lastig te begrijpen’

Douwe Bob heeft veel over zichzelf geleerd sinds hij alcohol heeft afgezworen. Dat vertelt de 31-jarige zanger zaterdag in De Telegraaf. Hij verbleef in december in Thailand in een afkickkliniek. Hij vertelt dat hij in het verleden zijn gedrag en zijn drinken goedpraatte omdat hij dacht dat dat bij hem hoorde.

“Dat goedpraten is juist gevaarlijk, want dat betekent dat je je er ook vrij snel bij neerlegt”, zegt hij in De Telegraaf. Sinds hij stopte met drinken, leerde de zanger meer over zelfliefde en wat dat precies betekent: “Dat is ook voor jezelf vechten en dingen durven opgeven om er beter van te worden. Door die liefde misschien weer te voelen, want die voel je op een gegeven moment niet meer. Je voelt helemaal niets meer. Het concept zelfliefde vind ik nog lastig om te begrijpen.”

De zanger blijft wel grenzen opzoeken, maar heeft daar nu andere manieren voor gevonden. Zo begint hij elke dag met een duik in het soms ijskoude water, vertelt hij: “Langzamerhand went het. In het begin is het een soort beest in je hoofd, nu is het gewoon leuk.”

Bed opmaken

Deze nieuwe routine geeft hem “meer energie en het is ook goed voor je spierherstel, hart en bloedvaten. Ik ben weer veel aan het sporten omdat ik niet drink. Voor mij is het aan het begin van de dag mijn eerste kleine overwinning. Iets kleins, net als mijn bed opmaken. Voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld, maar ik ben in dat soort routines nooit goed geweest. Nu ga ik gelijk vanuit mijn nest dat water in. Als de rest van de dag helemaal kut is, kan ik altijd nog zeggen: deze heb ik in elk geval binnen.”

‘Alles voelt lichter’

Op Valentijnsdag komt zijn nieuwe album uit, Where did all the cool kids go. Hij noemt dit altijd in één woord “vrij”. In het album zoekt de zanger wat meer de “popsound” op, vertelt hij. “Lange tijd neigde ik erg naar country. Dat is waar ik vandaan kom en wat ik gaaf vind. Ik had zin in wat anders. Ik heb nog nooit zo’n positief album gemaakt. Ik sta en stond er ook positief in, ondanks wat er daarna is gebeurd.” Hij schreef de nummers voor zijn periode in Thailand: “Het album voelt als een voorbode voor wat er moest gebeuren. Dit voelt echt als een nieuw hoofdstuk. Alles voelt lichter en zo voelt het album ook.