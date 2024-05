Dit gaat Youp van ’t Hek het meest missen aan het cabaretierschap

Youp van ’t Hek gaat “het spelen”, zijn vaste club medewerkers en “manier van leven” het meeste missen nu hij zaterdag zijn laatste voorstelling heeft gespeeld. Aan Shownieuws vertelt de cabaretier “weemoed” te voelen, maar dat hij geen spijt heeft van zijn beslissing om na ruim vijftig jaar te stoppen met optreden.

“Ik werk met een team waarvan de meesten er al vanaf 1984 bij zijn, en de rest is sinds 1996 bij me. Ik denk dat we allemaal wel toe zijn aan wat anders”, zei de 70-jarige artiest voor de camera van het SBS6-programma.

In de aanloop naar zijn laatste voorstelling kreeg Van ’t Hek veel post, zegt hij. “Het is heel ontroerend, ik krijg veel brieven, echt onbedaarlijk veel post, ontzettend leuke post. Niet alleen van ‘we hebben gelachen’, maar van mensen die echt mijn voorstellingen hebben gevolgd.”

Niemand weet hoe laat het is ❤️de zaal zingt mee #Youp pic.twitter.com/SiuXAXpoWw — Robbert Blokland (@bobbyblok) May 25, 2024

Van ’t Hek speelde zaterdag na 51 jaar zijn allerlaatste solovoorstelling. In Koninklijk Theater Carré waren daarbij onder anderen vakgenoten als Bert Visscher, Jochem Myjer, Niels van der Laan en Jeroen Woe aanwezig.

Eretegel bij Carré

Hij krijgt als eerste zijn eigen tegel op de stoep voor Carré. Op de tegel staat zijn naam en de tekst Niemand Weet Hoe Laat Het Is, uit het gelijknamige lied. De 70-jarige Van ’t Hek heeft 276 keer solo in Carré gestaan.