BNNVARA sluit voortijdig inschrijving voor ‘barmens’ First Dates: animo overtrof alle verwachtingen

BNNVARA heeft zondagavond besloten de aanmelding voor een nieuw ‘barmens’ voor het populaire datingprogramma First Dates te sluiten. Dat meldt een woordvoerder maandag aan het ANP. Het animo voor de positie, die begin 2025 vrijkomt omdat barman Victor Abeln op wereldreis gaat, overtrof alle verwachtingen, aldus de omroep.

Binnen een week meldden zich 1441 personen die Victor willen opvolgen. Driekwart van de aanmelders is man, een kwart is vrouw. Een half procent van de potentiële nieuwe Victors identificeert zichzelf als genderneutraal.

De producent van het programma gaat nu bedenken hoe uit deze 1441 kandidaten de perfecte nieuwe Victor moet worden gekozen. BNNVARA hoopt op korte termijn meer te kunnen zeggen over de procedure.

Meeste aanmelders uit Amsterdam

De kandidaten komen uit het hele land, meldt BNNVARA. Maar de meeste nieuwe barmensen komen toch uit de vier grote steden, met Amsterdam onbetwist op de eerste plek. Verder staan in de top 10 Eindhoven, Alkmaar, Nijmegen, Tilburg, Haarlem en Leeuwarden.

Vierduizend stelletjes

Barman Victor Abeln zal in het seizoen 2024-2025 nog één reeks achter de bar van het First Dates-restaurant staan. Hij was de afgelopen acht jaar te zien in meer dan achthonderd afleveringen en kreeg ruim vierduizend stelletjes aan zijn bar.