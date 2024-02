BNNVARA: alleen Van Nieuwkerk genoemd waar het ging om fysieke intimidatie en ongepaste relaties

In gesprekken met voormalige medewerkers van De Wereld Draait Door is “alleen de naam van de presentator” genoemd “waar het ging om fysieke intimidatie en ongepaste relaties”. Dat zegt BNNVARA in een reactie op Matthijs van Nieuwkerk die stelde dat eerdere, door BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler geuite beschuldigingen van die aard, niet waar zijn. BNNVARA “heeft daarmee niet gezegd dat alle incidenten die zijn opgesomd in het rapport kunnen worden toegedicht aan de presentator”.

“Daar waar het ging om fysieke intimidatie en ongepaste relaties is aan de directietafel alleen de naam van de presentator genoemd”, zegt de omroep. “We zouden de mensen die hiermee te maken hebben gehad en andere oud-DWDD-collega’s geen recht doen als we dit zouden ontkennen.” Niet alles in het rapport gaat over Van Nieuwkerk, stelt de omroep. “Het rapport ziet immers de publieke omroep als geheel. De BNNVARA-directie heeft de presentator meerdere keren over fysieke intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag bevraagd, maar hij heeft dat steeds ontkend.”

Brief

De omroep reageert hiermee op een brief die Van Nieuwkerk maandag deelde naar aanleiding van het uitstel van zijn werkzaamheden voor RTL. De presentator noemde de uitspraken die BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler onlangs deed in onder meer De Volkskrant “vernietigend” en zei dat hij zich “amper kan verweren” tegen de beschuldigingen. Kunzeler stelde dat er meldingen van fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen Van Nieuwkerk zouden zijn binnengekomen. Volgens de presentator paste BNNVARA hiermee “publiekelijk en volstrekt ongefundeerd” enkele “verschrikkelijke ervaringen die NPO-breed en bij De Wereld Draait Door” leefden op hem persoonlijk toe.

RTL heeft de brief, die Matthijs van Nieuwkerk naar zijn redactie stuurde, vrijgegeven voor publicatie. Hier lees je ‘m 👇 pic.twitter.com/FWC0IMV9I5 — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) February 5, 2024

‘Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag aan de orde’

“Wij begrijpen dat Matthijs deze ontwikkelingen toeschrijft aan de reactie van BNNVARA, maar het gaat hier uiteraard om de consequenties van het rapport-Van Rijn. Daarin is geconstateerd dat bij DWDD alle vormen van grensoverschrijdend gedrag aan de orde zijn geweest”, vervolgt de omroep. “De directie van BNNVARA heeft dit – uit eigen wetenschap, opgedaan in 120 indringende gesprekken met oud-medewerkers – helaas moeten bevestigen.”