Bibian Mentel’s zoon krijgt speciale rol op bruiloft Edwin Spee en nieuwe liefde Mandy

Deze zomer trouwt Edwin Spee, weduwnaar van drievoudig paralympisch kampioene Bibian Mentel, met zijn nieuwe liefde Mandy. In Weekend doet hij uit de doeken hoe hun grote dag eruit zal zien. Er is tijdens de ceremonie een speciale rol weggelegd voor Bibian’s zoon Julian.

“Bibian’s zoon geeft mij weg”, vertelt Edwin aan Weekend. “Althans, ik zie Juul als mijn zoon. Na haar dood heeft hij bij mij gewoond, hij is onlangs gaan samenwonen in Zwolle.”

‘Bibian’s dromen zijn onze dromen’

Korte tijd na het overlijden van Bibian, die in 2021 op 48-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker, sloeg de vonk over tussen Edwin en Mandy. Mandy is ook nauw betrokken bij Bibian’s Stichting Mentelity Foundation. Ze is “een geschenk uit de hemel”, vindt Edwin. Hun levenstaak samen is Bibian’s nalatenschap in leven houden. “Haar dromen zijn onze dromen geworden.”

