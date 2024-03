Bejaardentehuis weigerde taakstraf Glennis Grace na Jumbo-voorval: ‘Ze wilden me niet in de buurt bij oudere mensen’

Glennis Grace zou haar taakstraf voor geweldpleging na het incident in de Jumbo eigenlijk uitvoeren in een bejaardentehuis. De instelling wilde de zangeres echter toch “niet in de buurt van oudere mensen hebben na wat er was gebeurd”, vertelt ze aan De Telegraaf.

Uiteindelijk heeft Grace (45) vorig jaar vooral “veel geschoffeld” op een begraafplaats. “Hoewel het echt wel bikkelen was op die begraafplaats, vond ik het ook heerlijk om daar bezig te zijn”, blikt ze terug. “Drie dagen in de week was ik in de natuur en heel erg op mezelf aangewezen, waardoor ik kon nadenken over de shit die er was gebeurd. Het was misschien niet de meest vrolijke omgeving, maar ik vond het wel iets rustgevends hebben.”

Eyeopener

De zangeres dacht op de begraafplaats ook aan haar leven voor het incident in de Jumbo. “Ik was altijd maar aan het werk en maakte nooit tijd voor vrienden en familie. Daar besefte ik hoe belangrijk het is dat je wel met hen blijft afspreken”, vertelt ze. “In die zin is die periode ook een soort eyeopener voor mij geweest. Ik heb het drie maanden gedaan en had echt een heel goede klik met de mannen die daar werkten, het waren van die echte Amsterdammers. Het klinkt misschien gek, maar toen ik daar eenmaal klaar was, miste ik het zelfs een beetje.”

Nieuwe kans

Grace heeft in de periode na het voorval nauwelijks opgetreden en geen muziek uitgebracht. Haar eerste single in lange tijd, Zeg Niks, is vrijdag verschenen. Toch ziet ze het niet als haar comeback. “Ik snap wel dat andere mensen het zo zien, dat mag ook. Ik hoop dat ze me een nieuwe kans geven. Natuurlijk vind ik het wel spannend, maar dat is een uitdaging die ik aanga. Als ik de reacties in mijn inbox zie, geloof ik wel dat mensen toe zijn aan nieuwe muziek.”