AVROTROS wacht uitkomst onderzoek OM Zweden verder af

AVROTROS wacht voorlopig de uitkomst van het onderzoek van het Zweedse Openbaar Ministerie naar het incident met Joost Klein tijdens het Eurovisie Songfestival af. Pas daarna reageert de omroep op inhoudelijke vragen over de gebeurtenis en de mogelijke gevolgen daarvan. Dat laat een woordvoerster van de omroep maandag desgevraagd aan het ANP weten.

“Met betrekking tot alle vragen over het incident; we wachten nu eerst de uitkomst af. Pas daarna kunnen we weer een update geven”, aldus de omroep.

Lees ook: Zweedse krant: ‘Camera gebroken bij incident met Joost Klein’

Joost Klein werd afgelopen zaterdag gediskwalificeerd van deelname aan het Eurovisie Songfestival na een incident met een cameravrouw van het festival. Klein zou de vrouw donderdagavond bedreigd hebben, waarna zij een aanklacht tegen hem indiende. De politie in Zweden deed onderzoek naar de kwestie, en liet zondag weten het dossier “op korte termijn” over te dragen aan het OM in Zweden. Daar wordt besloten of er verder actie wordt ondernomen tegen Klein. Dit kan nog weken duren, aldus de politie en het OM.

Lees ook: Appie ‘blauwe vogel’ Mussa reageert op diskwalificatie Joost Klein: haalt in video uit naar EBU

Terug in Nederland

Klein mocht Zweden in afwachting van het onderzoek wel verlaten, en zou inmiddels terug zijn in Nederland. Hij heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kwestie.